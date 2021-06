Vacina contra covid-19: haverá mutirão da 2ª dose nesta segunda (14)

Nodos os pontos de imunização entre drives e postos fixos funcionarão exclusivamente para fechamento do esquema vacinal das pessoas que já tomaram a primeira aplicação. Neste dia, estará suspensa a vacinação da primeira dose e também não haverá imunização neste domingo (13).

Todos aqueles que estão com a data de reforço marcada no cartão de vacinação para os dias entre 14 e 24 de junho podem procurar os pontos na segunda, das 8h às 16h. Serão aplicadas as doses dos imunizantes Oxford e CoronaVac, conforme estratégia abaixo. Já o atendimento para a primeira dose estará suspensa para todos os públicos.