Vacinada, Xuxa critica falta de atitude do Governo contra Covid-19: ‘Custou muitas vidas’

Xuxa foi vacinada com a primeira dose da vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (4). A apresentadora postou nas redes sociais um vídeo da Cuca, jacaré personagem do Sítio do Picapau Amarelo, em alusão a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que disse que, ao tomar vacina, a pessoa poderia virar “jacaré”.