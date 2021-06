Vai receber restituição? Saiba como investir o dinheiro no seu negócio digital

Empreendedores que vão receber a restituição do Imposto de Renda — e que não têm dívidas pendentes — podem usar o dinheiro de forma estratégica para alavancar o seu negócio digital.

Na pandemia, o número de consumidores que usam a internet cresceu consideravelmente. Segundo levantamento da Neotrust, o e-commerce brasileiro registrou mais de 300 milhões de pedidos e faturou mais de R$ 126 bilhões no ano passado. A pesquisa ainda mostrou que 47% dos consumidores que compraram estavam realizando sua primeira transação on-line.

— O pequeno empresário tem que enxergar que a internet não é algo momentâneo, é o futuro. Nela, é possível investir pequenas quantias e conseguir escalonar o negócio — afirma a especialista em marketing digital Ellen Salomão: — Mesmo que eu tenha um negócio local, posso competir com uma marca maior. Antigamente, isso não era possível porque, para isso, eu teria que comprar tempo de anúncio na televisão, o que é muito caro.

— Antes, eu gastaria R$ 500 com panfletos, pessoas para entregar, e não teria certeza se as pessoas leram o anúncio, se atingi o público-alvo ideal. Agora, com o ambiente digital, é possível ter uma assertividade muito maior — exemplifica Ellen.