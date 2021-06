Valesca Popozuda estará em novo reality da Record com ex-BBBs

Valesca Popozuda será uma das participantes do Ilha Record, reality show comandado por Sabrina Sato com estreia prevista para 25 de julho.

“Fiquei muito feliz com o convite. Adoro me aventurar e buscar sempre a minha melhor versão. Ao longo desse pré confinamento, me dediquei muito, treinei duro e fiz uma boa reeducação alimentar. Estou pronta para essa competição e conto com o apoio de todos meus fãs”, revelou a cantora ao jornal Metrópoles.

O formato do reality show é original da Record e terá 12 pessoas no elenco, entre ex-participantes do Big Brother Brasil, A Fazenda e De Férias com o Ex.