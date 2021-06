Vasco terá o retono de MT para ‘decisão’ contra o Boavista

Copa do Brasil

Vasco terá reforço vindo do DM para ‘decisão’ contra o Boavista na Copa do Brasil



Recuperado de um edema na coluna, o meia Matheus Nunes, conhecido como MT, pode ser relacionado por Marcelo Cabo

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 08 (AFI) – O Vasco poderá contar com o retorno de um de seus jogadores mais elogiados pela torcida no início da temporada para encarar o Boavista, nesta quarta-feira (09), em São Januário, para o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

DE VOLTA



Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

Recuperado de um edema na coluna, o meia Matheus Nunes, conhecido como MT e tratado como um dos destaques das categorias de base do Vasco, pode ser relacionado por Marcelo Cabo para a partida desta quarta-feira.

O atleta foi utilizado como lateral-esquerdo no início da temporada, improvisado, mas sua posição de origem é de meia.

O jogador, que havia sido formado nas categorias de base do Volta Redonda, foi emprestado ao Vasco após a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, se tornando uma das principais armas do Sub-20 do time de São Januário. Suas boas atuações no time principal fizeram o Gigante da Colina adquirir o jogador em definitivo no mês passado, quando desembolsou R$ 600 mil pelo atleta.

CENÁRIO

Com o retorno de MT, Marcelo Cabo contará com três jogadores para o setor de meio-campo, que já conta com Sarrafiore e Marquinhos Gabriel. Enquanto isso, o único atleta que segue se recuperando, mas pode estar à disposição para enfrentar o Brasil de Pelotas, no final de semana, é o zagueiro Leandro Castán.