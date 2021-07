Veja onde é possível assistir a cada uma das divisões do Brasileirão

O Brasileirão das séries A, B e C está prestes a começar, e a bola já está rolando pela fase preliminar da série D. Mas, com a diversificação dos meios e canais de transmissão, fica mais difícil saber onde assistir aos jogos de cada uma das divisões nacionais. Por isso, preparamos um guia de transmissões de cada uma das séries:

Série A

O Brasileirão da Série A será exibido da mesma maneira como foi na última temporada. Os jogos selecionados para transmissão em TV aberta serão transmitidos na Globo. Na TV fechada, a transmissão fica dividida entre os canais TNT, que detém os direitos de Athletico, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos, e por isso transmitirá as partidas em que estas equipes se enfrentarem, e SporTV, detentora das partidas dos demais times.

Todos os jogos do campeonato, com exceção daqueles em que o Athletico é o mandante, serão exibidos no canal pay-per-view Premiere.

Série B

A Série B terá uma novidade em 2021: alguns jogos serão exibidos pela TV Globo para todo o Brasil, principalmente os de Botafogo, Vasco e Cruzeiro. A emissora decidiu apostar no torneio, já que pela primeira vez ele contará com cinco campeões nacionais. Além das selecionadas para TV aberta, todas as partidas têm transmissão no pay-per-view Premiere e algumas na TV fechada, pelo SporTV.

Série C

A terceirona de 2021 terá 100% de seus jogos transmitidos pela internet, graças a uma parceria entre o serviço de streaming DAZN e a plataforma MyCujoo. Na primeira fase, quatro partidas por rodada serão exibidas com exclusividade no DAZN, e poderão ser assistidas com a assinatura no valor mensal de R$19,90, enquanto o MyCujoo ficará com a transmissão de quatro, cinco ou seis partidas, dependendo da seleção do serviço de streaming. Uma partida por rodada será escolhida para transmissão com sinal aberto e gratuito. Já as demais serão liberadas no sistema pay-per-view, no valor de R$4,99 por partida.

Além das transmissões virtuais, a Série C também marcará presença na TV aberta, pois a Band renovou o contrato e transmitirá uma partida por rodada aos sábados, no horário das 17 horas.

Série D

Qualquer pessoa poderá assistir gratuitamente todas as partidas da Série D 2021, através da plataforma MyCujoo, que ofertará as transmissões em parceria com a CBF TV. Um levantamento feito pelo portal GUIA55 mostrou que o interesse dos brasileiros pela plataforma que transmite vários dos campeonatos abordados no FI cresceu bastante após a volta do futebol pós-pandemia, quando as transmissões virtuais se tornaram mais comuns, pois o número de buscas pelo site chegou a aumentar 25 vezes e se manteve em bons níveis.

Além disso, a TV Brasil transmitirá duas partidas selecionadas por rodada. Na TV aberta, a cobertura da Série D já começou, com a transmissão da partida entre Brasiliense, que vem embalado pela conquista do campeonato candango, e Real Ariquemes, válida pela fase preliminar da competição.