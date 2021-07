veja quais vantagens a conta digital está oferecendo

Qual seria o diferencial do Banco Inter entre tantas outras contas digitais disponíveis no mercado? Esta pode ser uma questão importante na hora de escolher em quem confiar os serviços financeiros necessários. Dessa forma, nesta quarta-feira (30), elencamos os principais benefícios oferecidos pela fintech que tem o cartãozinho laranja.

O Banco Inter é concorrente direto da Nubank dentro do mercado financeiro

O Banco Inter, nos dias de hoje, é a fintech nacional que faz uma concorrência direta e acirrada com as outras startups que estão em fase de crescimento. Um bom exemplo é o Nubank, considerada uma das contas digitais mais populares do país.

Assim como a maioria das empresas que entraram no mercado financeiro brasileiro prometendo inovações, o Inter também oferece vantagens. Por exemplo, abertura e manutenção de conta sem nenhum tipo de custo, assim como TEDs gratuitas e a possibilidade de enviar e receber Pix.

Além das vantagens comuns entre fintechs que oferecem contas digitais, a empresa também possui suas próprias particularidades. Ela promete benefícios únicos para quem é cliente. Confira abaixo 5 vantagens da conta digital do Banco Inter.

Cartão de crédito sem anuidade

O Banco Inter disponibiliza um cartão de débito e de crédito sem anuidade, independentemente do valor mínimo de compras realizado no mês. A emissão do cartão também não tem custos, assim como também é gratuita a segunda via – quando há necessidade.

Cashback em pagamentos de fatura do cartão de crédito dentro do prazo

Clientes que pagam a fatura do cartão de crédito Banco Inter antes da validade recebem de 0,25% a 1% de cashback do valor total das compras do mês.

Cashback em compras na Inter Store

O Banco Inter possui uma loja com inúmeras lojas dentro do seu próprio aplicativo da conta digital. Ao realizar compras dentro do app, o cliente ganha cashback em todas as compras. Há também a promoção para quem faz Pix pelo Inter, oferecendo 10% a mais sobre o valor do cashback a ser recebido.

Possibilidade de criar o próprio limite no cartão de crédito

Para quem não recebe aprovação para a emissão de um cartão de crédito, é possível aplicar dinheiro em um CDB exclusivo e gerar limite. Todo o dinheiro aplicado se tornará limite para uso no cartão de crédito, sem necessitar de análise.

Saques gratuitos

A taxa para realizar saques em caixas eletrônicos é um dos fatores que mais incomodam clientes de fintechs. Sabendo disso, o Banco Inter garante saques gratuitos ilimitados no Banco24Horas.

Pois essas são algumas das vantagens que o Banco Inter oferece para seus usuários. Ademais, é uma forma de atrair clientes, além de manter a fidelidade dos que já têm conta na instituição. Após uma breve análise por pormenores, basta ver se os benefícios cabem no que cada um necessita dentro dos serviços financeiros.