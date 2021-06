Vem aí o jogo entre Ponte Preta x Sampaio Corrêa

Brasileiro

Ponte Preta perde para o Sampaio Corrêa no último minuto



Publicado em 11/06/2021

por ARIOVALDO IZAC – –

Pessoal, a minha obrigação profissional indica que tenho que acompanhar o jogo Guarani e Náutico, então vou fazer apenas um preâmbulo, pra concluir o texto no alto da madrugada.

Pra quem quiser antecipar comentário, eis a questão que deve ser colocada nesta derrota da Ponte Preta para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Maranhão: teria o treinador pontepretano Gilson Kleina observado que um time desarrumado, como o seu, tem-se que priorizar jogar atrás da linha da bola e apenas explorar contra-ataques? Ou teria sido pura covardia do treinador com a preocupação em se defender, considerando-se a condição limitadíssima do adversário?

E aí, o desenho do jogo implicaria na possibilidade de a Ponte encarar o Sampaio Corrêa mano a mano, em busca da vitória?

NENHUM CHUTE

Dertalhe: no segundo tempo o goleiro Mota, do time maranhense, sequer sujou o uniforme, pois a Ponte não deu um chute sequer ao gol adversário.

E no primeiro tempo, dois chutes de fora da área – Léo Naldi e Moisés – e aquela cabeçada do volante Dawhan, após cobrança de escanteio, em que a bola resvalou no travessão e saiu.