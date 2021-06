Vera&John Casino – Futebol Interior

Vera&John Casino – Confira tudo sobre este casino online



Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Vera&John Casino pode parecer o nome de uma marca de cosméticos, de roupa ou de qualquer coisa do tipo, mas não! É um site de casino super interessante do Brasil!

Vera&John pode ser um nome estranho para um cassino, mas, como eles próprios admitem, Vera&John tem tudo para se divertir, com a missão deste cassino online de tornar seu site divertido, acolhedor e fácil de usar.

Eles operam desde 2011 pela Dumarca Gaming, uma empresa que também opera as marcas de cassino Finlandia e Inter. Com sede em Malta, Vera&John são licenciados e regulamentados pela Comissão de Jogos do Reino Unido (UKGC), o que significa que você pode confiar em Vera&John como um bom e confiável site de cassino.

Você realmente vai adorar ver azul brilhante com toques de rosa pop se for esse aqui. Ainda assim, a funcionalidade está ao lado dos melhores deles. Estabelecido em 2011, agora existem centenas, senão milhares, de jogos Vera&John de alta qualidade de vários fornecedores, uma variedade de métodos de pagamento excelentes e excelente suporte ao cliente (embora o chat ao vivo não seja 24 horas por dia, 7 dias por semana).

Então, vamos direto ao assunto do processo para ver se este site ainda pode aceitar cassinos online mais modernos.

Vera&John Caça-níqueis, Jackpots, Slots, Jogos de Mesa, Cassino ao vivo mais

Como dissemos acima, há muitos lançamentos excelentes aqui, e com alguns dos estúdios de jogos alimentando o site, você encontrará horas de entretenimento cada vez que o visitar.

Para citar apenas alguns dos fornecedores mais notáveis, há NetEnt, Play’n GO, Microgaming, NextGen e Evolution Gaming, bem como muitos outros. Isso significa que todas as principais categorias de caça-níqueis, jogos de mesa e cassino ao vivo são cobertas muitas vezes e a diversão nunca para.

Na verdade, também existe um excelente sistema de filtragem disponível na Vera&John, que abordaremos a seguir.

Caça-níqueis e jogos de mesa

Os caça-níqueis de vídeo e as clássicas máquinas de frutas de três e cinco carretéis são as seções mais populosas aqui. No entanto, há uma excelente variedade de palavras-chave que podem ser escolhidas para ajudá-lo a se concentrar exatamente no jogo certo para qualquer momento.

Por exemplo, existem categorias mais gerais. Isso inclui Provedor do Mês, Favoritos Vera&John e Favoritos Esquecidos, entre seleções específicas para Vera e John Slots, Jackpots, Slingo, Roleta, Blackjack, Baccarat e Pôquer.

Tudo isso torna muito simples encontrar o que você procura em questão de segundos – os jogadores também podem pesquisar por Provedor de Jogos para tornar o processo ainda mais fácil.

Jackpots em Vera&John

A seção Jackpots Vera&John não tem esses problemas, felizmente. E a variedade de títulos, principalmente do excelente estábulo da Microgaming, tem todos os fabricantes de manchetes junto com um feed ao vivo atual da premiação logo abaixo de cada peça do jogo – o que torna muito fácil rastrear quais deles provavelmente se tornarão nucleares em breve e quais evitar pelo fato de terem sido ganhos recentemente.

Os jogos de jackpot notáveis apresentados no site (aqueles que recomendamos como valendo a pena tentar na sua próxima oportunidade) incluem Mega Moolah Isis, Livro de Atem: WowPot, Roda dos Desejos, Mega Fortune, Joker Millions, King Cashalot e Holmes and the Stolen Stones. Excelente!

Jogos de casino ao vivo

A variedade de jogos com crupiês ao vivo em transmissões de qualidade HD é bastante decente, mas não surpreendente em comparação com outros sites que vimos. No entanto, porque o estimado Evolution Gaming está a bordo para alimentar a grande maioria aqui, o que significa que você obtém uma gama completa de títulos excelentes baseados em programas de jogos famosos, jogos de tabuleiro e o simples e peculiar ou irreconhecível.

Isso inclui Mega Ball 100, Football Studio Pro, Dream Catcher, Side Bet City e Monopoly Live.

Mas, claro, existem inúmeras tabelas para todos os orçamentos diferentes para quem quer roleta, blackjack, baccarat, sic bo e dragão tigre, por exemplo. Além disso, se você estiver procurando por ação VIP ou algo em um idioma diferente do português, existem algumas opções diferentes disponíveis. Portanto, em suma, temos que tirar o chapéu para Vera e John nesta seção.

Análise do Vera&John: Usabilidade, interface e experiência do usuário

Embora o site seja meio vistoso com o esquema de cores azul e rosa brilhante, temos que admitir que se locomover e encontrar as diferentes páginas é uma brisa, graças a algumas ótimas opções de design e layout. Por exemplo, tudo que você precisa usar regularmente está alojado na faixa superior da página.

Uma grande bolha rosa do site leva você de volta à página inicial a qualquer momento, com ícones e links para o Casino, Live Casino e Promoções. Abaixo disso, você obtém links contextuais para outras páginas relacionadas – então, eles mudam dependendo da página que você está vendo. Na página inicial, você obtém links para Jackpots Diários, Slingo e Torneios.

No lado direito, você obtém os botões e opções usuais de inscrição e login, juntamente com um link “Esqueceu a senha?” Ou um botão Depósito se já estiver conectado. Em seguida, você pode escolher (por meio de sinalizadores ) para alterar o idioma do site de português para qualquer um dos seguintes cinco idiomas: inglês, finlandês, alemão, norueguês e espanhol peruano.

Portanto, existem muitas opções se você preferir jogar e ainda treinar um segundo ou terceiro idioma.

No canto inferior direito de cada tela está a hora atual no horário de Brasília (útil para garantir que você não se atrase para um torneio Vera e John ou se uma promoção ainda estiver em andamento) e um link para o pop-up de Ajuda Abordaremos mais sobre o último abaixo.

Em seguida, rolar até a parte inferior do site revela links para todas as páginas informativas que você só precisa ver de vez em quando. No rodapé, você encontrará dois idiomas extras (japonês e sueco) e páginas agrupadas nas seguintes categorias: Sobre, Geral, Segurança e Ajuda.

Conclusão final sobre o Vera&John Casino Online

Existem algumas coisas que gostaríamos de ver melhoradas, como ter mais métodos de pagamento disponíveis, mais alguns jogos de mesa e suporte ao cliente 24 horas para as opções de chat ao vivo e telefone.

No entanto, esses pequenos problemas são superados por um excelente site para aqueles que amam jogar caça-níqueis, jogos de cartas e títulos de cassino ao vivo. O foco em torneios altamente divertidos e promoções regulares durante todo o ano realmente ajuda a tornar este site extremamente divertido.

Portanto, podemos apenas encorajar os jogadores a visitar Vera&John e experimentá-lo o mais rápido possível!