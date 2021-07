Verdade Secretas 2: Rômulo Estrela e Erika Januza posam juntos nos bastidores

Depois do sucesso de Verdade Secretas, em 2015, a Globo resolveu dar uma continuidade para a trama das 23h. Na nova temporada, os artistas Gabriel Braga Nunes, Rômulo Estrela, Sérgio Guizé e Érika Januza viverão novos personagens. Nesta quarta-feira (30), a atriz que também postou uma foto do quarteto em seu Instagram e animou os fãs da novela.

“Os festeiros”, escreveu Érika na legenda. Na imagem, os colegas de elenco aparecem em uma espécie de festa. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, a atriz desmentiu a informação de que ele viverá uma modelo com distúrbios alimentares. “É muito mais embaixo o negócio. É um papel bem forte, um presente do Walcyr Carrasco na minha vida. Conversei com bastante gente para poder fazê-la”, afirmou.

A atriz ainda disse que o papel será bem dramático e contou que resolveu passar por algumas mudanças corporais para poder viver a personagem, que se chamará Laila. “Não estou malhando mais. Nunca tinha feito uma transformação corporal assim para um trabalho. Nada foi exigido, eu é que achei que caberia”, disse durante a entrevista.

A nova temporada de Verdades Secretas ainda não tem data de estreia confirmada, mas traz de volta os personagens que marcaram a novela, como as modelos Angel/Arlete, interpretada por Camila Queiroz, e Kika/Giovanna, personagem de Agatha Moreira.