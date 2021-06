Vexame chique: Maria Clara desiste de Enrico no dia do casamento em ‘Império’

Em Império, o jeito mandão e preconceituoso de de Enrico (Joaquim Lopes) ainda vai custar muito caro. O chef de cozinha abandonará Maria Clara (Andreia Horta) no dia do casamento deles.

Tudo começa quando os amigos de Enrico decidem fazer uma “gracinha” em sua despedida de solteiro com o recheio do bolo surpresa. Em vez de sair uma mulher, sairá um travesti com uma placa escrita “Claudia hetero”. O chef ficará transtornado e sairá pelas ruas embriagado.

Com vergonha do pai, Cláudio (José Mayer), e com medo de voltar a ser chacota para os amigos, Enrico vai desistir do casamento. Ele chegará até a conversa com Maria Clara, momentos antes da cerimônia, para sugerir que eles casem de forma reservada. A conversa irá evoluir para uma briga e Maria Clara vai explodir: “Quem não quer mais casar, não quer mais nada contigo… Sou eu! Nem hoje nem nunca mais!”.