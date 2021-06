Viagem em família: confira dicas para achar o destino ideal para adultos e crianças

O primeiro passo de qualquer viagem é escolher qual é o destino. Mas, para isso, é preciso ter em mente que nem todos os destinos são ideias para todo perfil de viajante. Quando a viagem é em família e tem crianças envolvidas, é necessário levar em conta outras variáveis.

Mas, afinal, como identificar qual é o destino ideal para ir com uma criança?

A primeira coisa é definir se o local tem atrativos para a faixa etária do seu filho. Um museu voltado para crianças, zoológicos, parques de diversões, praia, piscina e por aí vai.

Se a criança já tiver idade suficiente para dar opinião, pergunte a ela para onde gostaria de ir e leve isso em consideração.

A hospedagem é também um ponto importante. Procure locais que possuam área de lazer para as crianças, como parquinhos e piscinas, e em caso de resorts podem até ter recreação infantil.

Se seu filho é muito pequeno, lembre-se de levar em consideração também a questão da temperatura. Crianças abaixo de seis meses não devem ter grande exposição solar.

Lembre-se também que quanto mais longe o local, mais tempo de deslocamento e maior a possibilidade de a criança ficar inquieta, seja no carro, ônibus ou avião.

E, por fim, para evitar qualquer tipo de imprevisto, tente se programar com antecedência.

Fora do Brasil, um dos destinos mais requisitados, é claro, é Orlando, onde fica a Disney. Mas, com a situação da pandemia, essa não é uma opção por agora. Mas existem muitas boas opções em solo brasileiro.

No Nordeste, Maragogi, em Alagoas é uma excelente opção para famílias. Isso porque a cidade é bem turística, com infraestrutura para receber os visitantes e o mais importante: com água do mar tranquila para as crianças. Lá, uma dica para hospedagem é o Praia Dourada Maragogi, que possui piscina e recreação infantil.

Na Bahia, uma boa ideia é levar as crianças para Praia do Forte, onde está o Projeto Tamar, que dá a possibilidade para as crianças de interagirem com a vida marinha. Além disso, a região conta com boas opções de resort, como o Iberostar Praia do Forte, que conta com uma piscina exclusiva para crianças com Barco Pirata e brinquedo aquático para crianças de 4 a 12 anos. Além disso, o hotel oferece um Baby Club para crianças de 1 a 3 anos acompanhados por responsáveis.

Para quem quer fugir de praia, boas opções são Caldas Novas, em Goiás, e Gramado, no Rio Grande do Sul. O primeiro destino tem como principal atrativo as fontes naturais que brotam do chão. Muitas dessas fontes, inclusive, estão em interiores dos hotéis. Lá, o Praia do Lago Eco Resort é uma boa aposta para você e sua família.