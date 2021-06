Vice-campeã do ‘BBB21’, Camilla de Lucas vai dar dinheiro para fãs: ‘Vou mandar um pix’

Vice-campeã do ”Big Brother Brasil 21”, Camilla de Lucas contou que irá presentear alguns fãs com dinheiro. Na noite desta segunda-feira, nos stories do Instagram, a ex-sister anunciou que decidiu doar uma quantia em dinheiro para os administradores de grupos de Whatsapp e Telegram que organizavam mutirões de votação pela influenciadora enquanto ela estava no reality show. Camilla ficou em segundo lugar no programa e ganhou R$ 150 mil.

Foto: Reprodução/Instagram