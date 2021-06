Victor Manoel, do Moto Club, acerta sua ida para o Fortaleza

Brasileiro

Série D: Volante do Moto Club acerta com time da primeira divisão



Vicor Daniel é o novo reforço do Fortaleza; Jovem de 20 anos chega para integrar o time de aspirantes

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 10 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, foi concluído o negócio entre Moto Clube Fortaleza envolvendo o volante Victor Manoel. Porém, os termos do negócio foram outros. Manoel chega para reforçar o elenco do Leão no Brasileirão Séria A.

A princípio, o Moto emprestaria o jogador para o clube cearense, que teria direito de compra futura, mas no fim das contas o jogador acertou com o Fortaleza em definitivo e sem compensação financeira imediata ao Moto.

Victor Manoel já chegou ao Fortaleza – Foto: Divulgação

BARRADO PELA ASSESSORIA



O Moto tinha planos de renovar o contrato com o atleta, mas a empresa que passou a cuidar da carreira do jogador não concordou. O volante tinha vínculo até setembro.

COMO FEITO O NEGÓCIO?



Já que qualquer clube poderia tirar o jogador de graça após o fim do contrato, o Moto decidiu antecipar o fim do vínculo com o jogador para que o Fortaleza o contratasse mediante um contrato no qual o clube maranhense tem direito a 30% do que for acertado pelo Fortaleza em uma negociação futura.

CHEGA COMO ASPIRANTE



O jogador de 20 anos foi integrado ao time de aspirantes do Leão do Pici, que está jogando o Campeonato Brasileiro da categoria.