Vidalink divulga vagas de emprego pelo país

Vidalink divulga vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação em todo o país. São diversas oportunidades abertas e, para se candidatar, os interessados devem considerar todas as informações referentes à vaga desejada. Veja, a seguir, quais são os cargos ofertados!

Vidalink divulga vagas de emprego em TODO BRASIL

A Vidalink anunciou diversas oportunidades de emprego para colaboradores de todo o território nacional. A empresa oferece aos profissionais, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, benefícios como vale refeição, vale transporte, seguro de vida, horário flexível, home office, auxílio farmácia, auxílio creche, convênio odontológico e médico. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Desenvolvedor(a) Front End;

Farmacêutico;

Product Owner Sênior;

Designer Ux/Ui;

Analista de Pré-vendas (SDR) Jr;

Analista SDR Jr;

Product Owner;Analista de Testes QA Pleno.

Como se inscrever

Vidalink divulga vagas de emprego com diversos benefícios, além da remuneração salarial. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o link de participação, ler atentamente todos os requisitos informados e, cadastrar o currículo atualizado com candidate-se.

A Vidalink, maior WellTech do Brasil, trabalha colaborando com empresas, usuários e parceiros, disponibilizando diversos benefícios com o propósito dar apoio na busca do bem-estar.

