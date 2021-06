Brasileiro

Série B: Vila Nova acerta com ex-atacante do Guarani e meia revelação do Goiano



Fernandinho e João Lucas defenderam o Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 03 (AFI) – O Vila Nova anunciou dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. São eles: o atacante Fernandinho, ex-Santo André, e o meia João Lucas, uma das revelações do Campeonato Goiano.

Fernandinho acerta com Vila Nova

Fernandinho, 26 anos, disputou sete jogos com a camisa do Santo André e marcou um gol. O atleta passou também por Guarani, São Bento, Bragantino, Náutico e Botafogo-PB.

João Lucas, 20 anos, fez parte da boa campanha do Iporá no Campeonato Goiano e chega ao Vila Nova como uma grata promessa. Ambos já foram inscritos no BID e estão à disposição.

SÉRIE B

O Vila Nova entrará em campo neste domingo, às 20h30, no estádio da Ressacada. Na estreia, ficou no empate por 1 a 1 diante do Botafogo, no OBA.