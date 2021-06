Vila Nova anuncia João Lucas, ex-Ituano e Renan Mota, ex-Ponte

Brasileiro

Série B: Vila Nova anuncia dupla de meias com passagem pelo futebol paulista



Tratam-se dos meias João Lucas, revelado pelo Ituano e Renan Mota, que estava na Ponte Preta

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 04 (AFI) – Buscando fortalecer o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vila Nova anunciou a contratação de mais duas peças para o meio-campo da equipe. Tratam-se dos meias João Lucas, revelado pelo Ituano e Renan Mota, que estava na Ponte Preta.

REFORÇOS

Foto: Diogo Almeida / PontePress

Com 20 anos, João Lucas foi revelado pelas categorias de base do Ituano e estava no Iporá, na disputa do Campeonato Goiano, onde disputou 10 partidas e anotou dois gols no estadual, chamando a atenção do Vila.

O meia chega para disputar a vaga de titular com Renan, após a saída de Alan Mineiro.

Já Renan Mota, de 29 anos, é mais experiente no futebol brasileiro. O atleta, revelado pelas categorias de base do Santos, conta em sua carreira com passagens por clubes como Barueri, Araxá, Monte Azul, Penapolense, Guaran, São Bento, Figueirense, Kyoto Sanga, do Japão, e Ponte Preta, onde disputou nove jogos nesta temporada.

PRÓXIMO DESAFIO

Após ser derrotado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Vila volta à campo neste domingo (06), diante do Avaí, pela segunda rodada da Série B, a partir das 20h30, na Ressacada.