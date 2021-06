Copa do Brasil

Vitória x Internacional – Hora do Colorado estrear na Copa do Brasil



Colorado entra na terceira fase pois é um dos times que estão na Copa Libertadores

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 02 (AFI) – Vitória e Internacional começam a disputar, nesta quinta-feira, às 19h, no Barradão, a terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto o time baiano já eliminou dois adversários, o Colorado fará sua faz primeira apresentação em busca de uma vaga nas oitavas de final.

O Vitória já eliminou o Águia Negra-MS e Rio Branco-ES, campanha que já garantiu ao clube premiação de R$ 2,9 milhões. Quem avançar às oitavas, garante mais R$ 2,7 milhões. O Vitória vem de empate por 1 a 1 com o Guarani pela Série B, enquanto o Internacional empatou por 2 a 2 com o Sport pela Série A e tenta diminuir a pressão.

VITÓRIA

O técnico Rodrigo Chagas tem um retorno importante para montar o setor defensivo, pois contará com o experiente zagueiro Wallace, que deve entrar no lugar de João Victor. Já no setor ofensivo, terá o atacante Dinei, que foi regularizado, mas deve iniciar o jogo no banco de reservas.

Desfalques certos ficam por conta do volante Lucas Silva, meia Bruno Oliveira e o atacante Rona, que já atuaram na competição por outros times.

“A gente entende que é uma partida difícil, adversário tem uma equipe muito bem montada, mas a gente não vai abdicar da nossa maneira de jogar.



Temos ideias formadas e dentro disso vamos montar uma estratégia para ter aquele resultado que esperamos“, disse o treinador.

INTERNACIONAL

O Colorado também terá um retorno importante. Miguel Ángel Ramírez relacionou o meia Gabriel Boschilia, que volta após quase oito meses após cirurgia no joelho. No meio-campo, Patrick disputa vaga com .Caio Vidal e Mauricio. No ataque, o treinador também tem dúvidas e escolherá Yuri Alberto ou Thiago Galhardo.

Em contrapartida, Palacios e Guerrero, que estão com suas seleções nacionais, ficam de fora. Além deles, Rodrigo Dourado, com uma lesão muscular, também não está à disposição.