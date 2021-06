Brasileiro

Vitória x Operário – Empolgado, Leão busca a primeira vitória na Série B



Vitória vem animado após eliminar o Internacional em pleno Beira-Rio pela Copa do Brasil

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 12 (AFI) – O Vitória se apega à classificação na Copa do Brasil para enfim vencer na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando o time receberá o Operário às 20h30, no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

A moral do time baiano está lá em cima após a vitória sobre o Internacional por 3 a 1, em pleno Beira-Rio. O resultado colocou o Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil e garantiu ao time premiação de R$ 2,7 milhões. Com o revés, o Internacional acabou demitindo o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez.

Só que na Série B a campanha não é nada boa. O Vitória estreou com empate diante do Guarani, por 1 a 1, fora de casa, e na última rodada perdeu para o Náutico por 1 a 0, no Barradão. O time baiano tem apenas um ponto na classificação e aparece na parte de baixo da classificação.

Já o Operário ainda busca a regularidade. Isso porque na primeira rodada venceu o Vasco por 2 a 0, no Rio, só que na rodada seguinte acabou goleado pelo Guarani por 5 a 2, em Curitiba. A ordem no time alvinegro é pontuar longe de Ponta Grossa.

LEÃO QUASE SEM TREINAR

Após a importante vitória sobre o Inter, o Vitória se reapresentou apenas neste sábado de manhã visando a partida contra o Operário. A atividade contou com Gabriel Inocêncio, recuperado de lesão no joelho, além de Pedrinho, que também estava entregue ao departamento médico.

Quem poderia ficar de fora do confronto era o meia Soares, que deixou o gramado do Beira-Rio reclamando de dores musculares. Mas o jogador passou por exames e nada foi constatado. Por isso, ele pode iniciar a partida ou ser poupado, ficando como opção no banco de reservas.

Sobreo time que entrará em campo, a única dúvida que o treinador Ramon Menezes carrega é entre Eduardo e Guilherme Santos no meio-campo.

Vitória fez único treino na manhã deste sábado

OPERÁRIO MUITO DESFALCADO

O técnico Matheus Costa terá dor de cabeça para definir os titulares do Operário neste domingo. Isso porque seis jogadores testaram positivo para a covid-19 e já foram afastados do elenco. São eles: goleiro Simão, o lateral-esquerdo Fabiano, o meia Leandrinho e os atacantes Alemão, Jean Carlo e Rafael Oller.

Não bastasse o covid-19, o lateral-direito Alex Silva terá que cumprir suspensão automática e o atacante Felipe Garcia foi vetado após contrair uma virose. O zagueiro Bonfim, volante Marcelo Santos e o meia-atacante Cleyton seguem vetados pelo departamento médico.

O técnico Matheus Costa comentou sobre as baixas do Operário para o confronto deste domingo.

“O mais importante é a gente entender que tem que estar pontuando. Ir para Salvador e pontuar é muito importante. Se conseguir três pontos, perfeito, mas um ponto é bem-vindo, mesmo que caia na tabela. Depois temos dois jogos em casa, é tentar recuperar. Assumir a responsabilidade que quem está aqui tem que fazer o melhor”, disse em entrevista coletiva.