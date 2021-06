Viúva de MC Kevin usa colar de R$ 45 mil com a foto do cantor; veja foto

Nesta quinta-feira (3), Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, postou nos stories do seu Instagram um colar que usa em homenagem ao cantor. A peça custa R$ 45 mil e tem a imagem do noivado da advogada com o funkeiro. Veja foto:

Colar foi feito pelo joalheiro “Fabinho Alianças” | Reprodução: Instagram

“Saudades eu tenho a todo momento”, escreveu na publicação. MC Kevin faleceu no dia 16 de maio, aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Momentos antes da queda, o funkeiro traiu a esposa com uma modelo.

De acordo com Angelo Canuto, amigo de MC Kevin, a herança do artista ficará para a filha Soraya, de 5 anos. Em entrevista à revista Quem, Canuto disse que Deolane e Kavin não eram casados no papel. “Eles eram noivos, mas a empolgação da união trazia essa mensagem [de que eles eram casados]. Mas de fé nem de fato eles eram casados, eram apenas um casal romântico”, explicou.