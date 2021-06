Vocalista da banda Seu Maxixe recebe alta após ficar internado com covid-19

O cantor Berguinho, vocalista da banda de forró Seu Maxixe, recebeu alta do hospital depois de passar cinco dias internado por complicações da covid-19. De acordo com o G1 Bahia, a informação foi divulgada através de uma postagem feita no perfil do grupo no Instagram, neste domingo (6).

Nas redes sociais, o cantor publicou um vídeo em que aparece ao lado da equipe médica, comemorando o momento da alta hospitalar. O cantor testou positivo para o vírus e depois foi internado em um hospital em Salvador, na última terça-feira (1).