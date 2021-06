‘Você se masturba’: áudios mostram o que o presidente do CBF disse à funcionária

O programa ‘Fantástico’ desde domingo (6) mostrou áudios em que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, que foi afastado no mesmo dia do cargo, em que ele assedia a funcionário moral e sexualmente.

As gravações foram feitas no dia 16 de março deste ano. Nas gravações, Caboclo pergunta se a funcionária ‘se masturba’, questiona se ela está ‘dividida’ entre dois funcionários e ainda dá detalhes sobre a rotina sexual dele com a esposa.

O presidente da CBF oferece bebida alcoólica para a funcionário e diz que tinha prometido não falar mais assuntos particulares com ela.

[[saiba_mais

Neste domingo (6), antes da reportagem, a Comissão de Ética do Futebol determinou o afastamento de Caboclo por 30 dias, com a possibilidade de prorrogação, para que ele possa se defender da denúncia de assédio moral e sexual.

A conversa entre os dois foi transcrita na íntegra pelo ge.com. Veja:



Rogério Caboclo: Seu coração tá no cabeção ou no pilotão?

Funcionária: Em nenhum dos dois

RC: Em quem tá?

F: Não tá em ninguém, é verdade. Mulher consegue ficar bem sozinha.

RC: Eu conheço minha mulher há 26 anos… Já apaixonei, pirei por amor.

[…]

RC: Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. Ela tem a b… dela e eu tenho o meu pau […] Eu sou horroroso?

F: Chefe, eu não vou entrar no assunto da vida sexual de vocês [ri constrangida].

RC: […] Ela vai fazer ginástica, vai voltar tesuda […]

F: Então, todo mundo. Deixa ela ser feliz.

RC: Sabe o que eu sou contra? Nada […] Você quer uma taça de vinho? […] Não… se não parece que eu tô louco […] Posso te fazer uma pergunta?

F: Chefe, não vou me meter na sua vida sexual seu e da […]. Não vou, não vou.

RC: Não é isso. É na sua [vida pessoal].

F: Deixa a minha [vida pessoal] quietinha.

RC: Você consegue resistir ao […] todo dia dando em cima de você?

F: Consigo, nós somos amigos. Acabei de falar, consigo, ponto, nós somos amigos. E tá tudo bem, tá tudo certo, nós somos amigos, a gente se dá bem, ele no sofá, eu no quarto e tá tudo bem.

RC: Eu não acredito.

F: Eu não tenho por que mentir, não.

RC: Tá bom. Segunda pergunta. Posso?

F: Fala.

[…]

RC: Você se masturba?

F: Chefe, tchau.

RC: Ei…

F: Não quero falar disso, não quero. Eu vou avisar ao […] que você tá lá embaixo.