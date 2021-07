Volante da Série D passa mal em casa e é internado; Clube pede doações de sangue

Campina Grande, PB, 30 (AFI) – O volante Ezequias, do Campinense, está internado em uma Unidade de Pronto Socorro, em Campina Grande, após passar mal em casa. Segundo o clube paraibano, os exames detectaram baixa contagem de plaquetas.

Ezequias, de 21 anos, é do tipo sanguíneo A+ e o Campinense iniciou uma campanha nas redes sociais para doações de sangue. As doações podem ser feitas no hemocentro da rua Eutecia Vital Ribeiro, s/n, no Catolé.

O volante segue internado e passou a ter o auxílio do departamento médico do Campinense. Fábio Gonsim, médico da Raposa, irá verificar o estado do atleta para emitir um boletim médico ainda nesta quarta-feira.

Ao vencer o Central, por 1 a 0, o Campinense subiu para o terceiro lugar do Grupo A3 com sete pontos, a dois da liderança. Na quinta rodada, no sábado, às 15 horas, a Raposa receberá o Treze no Amigão, em Campina Grande.