Waguinho Dias aprova postura do Uberlândia diante da Ferroviária

Série D: Treinador do Uberlândia aprova postura do elenco diante da Ferroviária



O time comandado por Waguinho Dias superou os paulistas, fora de casa, pelo placar de 3 a 0

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Uberlândia, MG, 07 (AFI) – O Uberlândia iniciou a Série D do Campeonato Brasileiro, na luta pelo acesso, com o pé direito. O time comandado por Waguinho Dias não tomou conhecimento da Ferroviária, superando os paulistas, fora de casa, pelo placar de 3 a 0.

APROVADO

Foto: Tiago Pavini / Ferroviária

Segundo o treinador, o plano de jogo proposto foi colocado em prática por seus jogadores, que desempenharam o melhor em campo.

Logo aos nove minutos, o Verdão abriu o marcador com um golaço do lateral Kellyton, ampliando o placar aos 46 minutos, de pênalti, com o meia Daniel Costa. O terceiro gol veio aos 18 da segunda etapa, com Léo Martins.

“Foi uma estreia convincente, com vitória fora de casa e contra uma das melhores equipes de investimento financeiro. Jogamos fora de casa, vencemos na estreia e temos dois jogos importantíssimos em casa agora. Se conseguimos manter o desempenho que tivemos no jogo, vai ser ótimo. Tudo que planejei, os garotos conseguiram executar na partida”, disse Waguinho Dias.

PRÓXIMO DESAFIO

A vitória colocou o time mineiro na segunda colocação do Grupo A6. O Uberlândia volta a campo no próximo sábado (12), no Estádio Parque do Sabiá, diante do Rio Branco-ES, que vem de derrota dentro de casa para a Caldense.