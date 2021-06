Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho

Whindersson Nunes e a noiva, Maria Lina, fizeram uma tatuagem homenagem ao filho João Miguel, que morreu no último dia 31 após nascer prematuro.

Foto: Reprodução / Instagram O humorista marcou na pele as iniciais do menino, ao lado de uma cruz, no rosto. Já Maria, tatuou uma reprodução dos pezinhos do filho no pulso.

A imagem das homenagens foi postada por Maria Lina no seu perfil do Instagram, que é privado. A noiva do humorista escreveu:

“Uma semana do dia mais feliz da minha vida. E amanhã, uma semana do dia mais triste da minha vida. Meu filho, não tem uma hora que eu não pense em você. Não tem um segundo sequer que eu não sinta sua falta, lembro do seu rostinho todos os dias da hora que acordo a hora que vou dormir”, desabafou a jovem na postagem.