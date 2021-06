Wolverhampton anuncia a contratação do treinador português Bruno Lage

Inglês

Clube inglês anuncia a contratação de antecessor de Jorge Jesus no Benfica



O novo comandante do Wolverhampton elogiou seu antecessor e se mostrou confiante para o novo desafio

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Após anunciar o término do vínculo com o treinador português Nuno Espírito Santo, que estava há quatro anos no clube, o Wolverhampton, da Inglaterra, fechou a contratação do também portuga Bruno Lage, ex-Benfica, que estava ‘desempregado’ há mais de um ano.

NOVO CHEFE

Foto: Divulgação / Wolverhampton

O novo comandante dos Wolves não possui muita experiência como treinador. O time inglês será apenas o segundo comandado por Bruno em sua carreira, que anteriormente havia comandado o Benfica B e a equipe principal, onde conquistou o Campeonato Português de 2018/19.

No entanto, o português conta com passagens por alguns clubes como auxiliar técnico, inclusive na Inglaterra, onde este na comissão técnica de times como Sheffield Wednesday e Swansea City. O novo comandante do Wolverhampton elogiou seu antecessor e se mostrou confiante para o novo desafio.

“Estou muito feliz, animado e tenho uma grande ambição em fazer grandes coisas por este clube. Acho que é uma boa oportunidade para perceber o que o Nuno fez nestes quatro anos e a minha ambição é continuar e melhorar o que fez”, afirmou Bruno Lage.