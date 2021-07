Xanddy responde fã que se diz apaixonado por sua filha: ‘Fique bem longe’

Xanddy usou o Instagram para interagir com os seguidores nesta quarta-feira (30) e, entre os comentários, leu de um seguidor que ele estaria apaixonado por Camilly Victoria, de 19 anos, filha mais velha do cantor.

Ao ser questionado por uma fã sobre com que idade ela deveria começar a namorar, Xanddy aumentou a idade da filha. “Eu não sei quantos anos você tem, mas segue o exemplo da minha filha, só com 22”. Camilly tem 19 anos e namora com o rapper americano Red Rum.