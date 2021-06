Ximbinha registra B.O contra apresentador de TV após ter nome ‘vinculado’ a preso no Pará

Ximbinha, ex-integrante da banda Calypso, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra o apresentador de TV Marcus Pimenta, nesta quarta-feira. Isso depois de ser veiculada no programa a informação de um suspeito preso no Pará com o mesmo apelido do artista. Aos agentes, Ximbinha alegou que foi vítima de “calúnia e difamação” por parte do apresentador.

“Aduz o relator (Ximbinha) que o apresentador afirmou que ‘Ximbinha’ (como é conhecido o relator no meio artístico e musical) havia sido preso na sua casa, com armas e drogas e estava na delegacia, tendo permanecido essa notícia desde o início do programa, por volta das 11h50m, até o término, por volta das 15h15m”, consta de um trecho do documento, que diz também:

“Ressalta que Pimenta, mesmo sabendo que o ‘Ximbinha’ relacionado à notícia do crime não era o relator, deu continuidade à notícia com palavras jocosas e humilhantes para o relator, atrelando músicas da banda Calypso, com o fito de vincular o relator, como músico e artista, ao ocorrido e atrelava fotos.”

O artista disse ainda aos policiais que, a partir do momento em que a informação passou na TV, ele foi alvo de “postagens vinculando sua imagem como traficante de drogas”. Além disso, Ximbinha também afirmou que os pais passaram mal ao se depararem com a informação, conforme consta do relato no boletim de ocorrência: