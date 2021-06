Xô excesso de brilho: saiba como acabar com a oleosidade da pele

Cansada (o) de sofrer com o excesso de brilho no rosto no decorrer do dia? De acordo com a master trainer de beleza Luzia Costa, fundadora da rede Sóbrancelhas, você pode resolver esse problema com simples cuidados diários. A especialista ensinou como deixar a pele com a aparência sequinha e saudável. Confira:

Foto: reprodução



Passo 1: Higienização

Você pode fazer o uso diário de uma loção tônica adstringente que remove a oleosidade excessiva da pele. Use-o diariamente para limpeza e hidratação.

Passo 2: Hidratação

Com a exposição ao sol, a pele resseca e produz mais sebo para proteção, assim a oleosidade aumente. Quando você mantém sua pele hidratada e protegida com protetor solar, ela fica equilibrada e linda.

Passo 3: evite banhos quentes e comidas gordurosas

Mantenha uma dieta rica em frutas, verduras e fibras, além de beber bastante água.