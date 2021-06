XV de Piracicaba mantém desmanche e dispensa Felipe Manoel e Bruninho

XV de Piracicaba mantém desmanche e dispensa mais dois jogadores



Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Piracicaba, SP, 03 (AFI) – O XV de Piracicaba, desde o término do Campeonato Paulista da Série A, iniciou um desmanche em seu elenco. Nesta quinta-feira, o Nhô Quim chegou a 22 jogadores dispensados. Os últimos dois foram o volante Felipe Manoel e o atacante Bruninho.

“O clube deseja sucesso aos jogadores na sequência de suas carreiras”, diz parte da nota oficial do clube do interior paulista.

O volante Felipe Manoel chegou ao XV na reta final da Série A2 de 2020. Após sair por empréstimo ao Ituano para disputar a Série C, retornou para esta temporada. O contrato se encerrou após o campeonato e não foi renovado. Ao todo, Felipe Manoel jogou 19 vezes com a camisa zebrada e marcou um gol.

Revelado nas categorias de base do Alvinegro Piracicabano, o atacante deixa de ter vínculo com o clube após um acordo amigável entre as partes. O jogador defendeu o XV em 83 jogos entre 2016 e 2021, com 14 gols marcados e o título da Copa Paulista de 2016 em seu histórico. Nesse período, foi emprestado ao Sampaio Corrêa-MA (2018), Confiança-SE (2019) e Caxias-RS (2020).

O XV de Piracicaba aguarda posição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber se terá a Copa Paulista. Caso contrário, o Nhô Quim não terá calendário no segundo semestre.

CONFIRA TODOS OS DISPENSADOS:

Goleiros: Matheus Nogueira e Tom;

Laterais: Léo Duarte, Cleiton Savedra, Jefferson Recife e Ronaell;

Zagueiro: Maurício Ramos e Renan Dutra;

Volantes: Baraka, Felipe Manoel, Samuel Andrade e Wesley Fraga;

Meias: Guilherme Garré, Mazinho, Gustavo Herbling, Maicon Souza e Alisson Taddei;

Atacantes: Bruninho, Jean Dias, Juliano, Juninho Potiguar, Tito e Marlyson.