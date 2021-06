XV de Piracicaba promove projeto e estádio ganha novo visual

XV de Piracicaba promove projeto e Barão da Serra Negra ganha novo visual



A arquibancada geral foi pintada por cerca de 50 profissionais que estiveram presentes no Barão da Serra Negra

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Piracicaba, SP, 08 (AFI) – O projeto ‘Já que tá que Pinte’ teve mais uma etapa completada no último sábado (5). Em evento organizado pela Tintas Coral e a loja Corbella Tintas com o movimento ‘Pintores Por um Brasil Melhor’, a arquibancada geral foi pintada por cerca de 50 profissionais que estiveram presentes no Barão da Serra Negra.

PRESIDENTE ACOMPANHOU

O presidente Rodolfo Giraldi compareceu para acompanhar o andamento da obra junto com Tiago Rospendovski, proprietário da Corbella, Wagner Lessa, líder de marketing da Coral, e José Luiz Guidotti Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Piracicaba.

“O Barão da Serra Negra, o XV, são patrimônios da cidade. Como a gente fala, temos duas coisas que são muito objetivas na cidade: o XV e o Rio Piracicaba. Esses dois pontos são as marcas referências da cidade. Agradeço muito a Coral e a Corbella, que tenham o maior sucesso do mundo.



Quando pudermos ter público, queremos apresentar uma casa melhor para atender as pessoas que vem para cá. Então, estamos dando essa repaginada, melhorando as condições, o visual e tem muita coisa acontecendo para que a gente possa melhorar o Barão”, disse o presidente Rodolfo Geraldi.

Foto: Ruben Fontes Neto / XV de Piracicaba

VALOR DO XV

Tiago Rospendovski, proprietário da Corbella Tintas, ressaltou o valor do XV para Piracicaba. “Chegamos há um ano e meio na cidade e a gente buscou procurar o que seria o símbolo maior para buscar, em parceria com a Coral, o projeto ‘Tudo de Cor’, para trazer vida e cor ao município.

E quando nos deparamos na cidade, vimos que o XV era uma referência para fazer esse projeto. Desde que anunciamos, tivemos um crescimento de 20%. Para uma empresa que chegou de fora, fazendo esse investimento, é sensacional a aceitação da cidade vendo que queremos melhorar”, falou.

Foto: Ruben Fontes Neto / XV de Piracicaba

AÇÕES SOCIAIS

Presente no evento, José Luiz Guidotti Júnior destacou as ações sociais decorrentes da campanha.

“Não poderíamos deixar de apoiar esse grandioso projeto , que dará uma nova vida ao Estádio Barão da Serra Negra, que estará maravilhoso para quando estivermos aptos para começar a receber a torcida.

Não só apoiamos como estamos participando deste projeto, através das parcerias já firmadas com o Senai e Sebrae para treinamento e capacitação da mão de obra de execução da pintura. E tudo isso só foi possível por contarmos com uma diretoria, liderada pelo Rodolfo Geraldi, tão séria, competente e comprometida.

Por essa união de esforços, a Tintas Coral e a loja Corbella foram fundamentais para que esse projeto se tornasse realidade, o qual agradecemos por todo o empenho e sensibilização por essa ação tão importante para nosso glorioso XV e consequentemente para Piracicaba”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

TESTES DE COVID-19

Apesar das atividades da construção civil estarem liberadas, todos os pintores realizaram testes de covid-19 antes de iniciar a pintura e, após a execução do serviço, receberam kits completos do uniforme alvinegro oferecidos pela Corbella Tintas, que tem quatro lojas em Piracicaba. O evento contou com o apoio da Unimed e Ambev.

Nos próximos dias, o clube apresentará os possíveis layouts para que os torcedores possam escolher via votação o novo desenho das arquibancadas do Barão da Serra Negra.