Paulista

YouTube vai transmitir o Paulistão a partir de 2022



Acordo prevê a exibição de 16 jogos ao vivo por temporada; plataforma será única digital aberta a ter acesso aos jogos

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 7 (AFI) – O YouTube fechou contrato com a Federação Paulista de Futebol para transmitir jogos do Paulistão a partir de 2022, se tornando a única plataforma digital aberta a ter acesso às partidas. A negociação permitirá que o torcedor assista no YouTube, ao vivo e de forma gratuita, a 16 partidas do Campeonato Paulista por temporada: um jogo por rodada da primeira fase, além de uma partida das quartas de final, uma da semifinal e as duas finais. Esse é o primeiro acordo fechado pela FPF para o próximo ciclo de direitos de transmissão da competição.

O Paulistão no YouTube irá muito além das transmissões ao vivo: o acordo inédito com a FPF abrirá novas possibilidades de formatos e vai envolver criadores da plataforma que poderão ter acesso a trechos de imagens e áudios das partidas para usar em suas produções. A novidade deve estimular a produção de conteúdo feito exclusivamente para o YouTube sobre os jogos e ampliar a diversidade de opções para os torcedores quando o assunto é o Paulistão.

GRANDE PARCERIA

“O YouTube possui acordos importantes no mundo do esporte, incluindo com a Major League Baseball, a MLB, nos Estado Unidos, e a Fórmula 1, na Europa. Esta parceria com a Federação Paulista de Futebol reforça nosso compromisso com o Brasil e mostra nosso empenho em ser o melhor parceiro para federações, clubes e ligas e entregar o melhor conteúdo aos fãs de esporte. Esperamos poder trazer jogos emocionantes do Campeonato, assim como todo tipo de conteúdo relacionado à transmissão, capaz de agradar ao nosso público global e diversificado”, comemora Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Paulistão será transmitido no YouTube – Foto Crédito / Arte FPF

NÃO SÓ A SÉRIE A1

Além do Paulistão, o contrato com o Youtube também envolve outras competições, como o Paulistão Feminino, a Copa São Paulo, o Paulista Sub-20 e o Paulistão A2, além de outros conteúdos que serão produzidos pela FPF sobre o futebol paulista.

“Ter uma das maiores empresas do mundo investindo nos direitos do futebol paulista ressalta a força do nosso campeonato, além de um posicionamento inovador. Aliamos, agora, as audiências recordes do Paulistão ao YouTube, uma plataforma com inigualável capacidade de gerar engajamento. O acordo vai além: envolve toda temporada do futebol paulista, incluindo o Paulistão Feminino, o campeonato mais tradicional da modalidade no Brasil, e a Copinha, entre outras competições”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Reinaldo Carneiro, presidente da FPF – Foto: Futura Press

CONTEÚDO EXTRA

Para o Paulistão, o acordo inclui, além das 16 transmissões ao vivo, conteúdo de todos os jogos da competição, como melhores momentos, curiosidades, entrevistas, entre outros. Outra novidade é que a FPF centralizará a produção das transmissões e de todo conteúdo do acordo com o YouTube, com o mais alto padrão de qualidade. Este é o mesmo modelo seguido pelas principais competições do mundo e quem conduz o processo ao lado da FPF, de forma exclusiva, é a LiveMode, agência parceira do futebol paulista desde 2018.