Brasileiro

Atacante do Internacional é oferecido ao Barcelona por R$80 milhões



Yuri Alberto, de apenas 20 anos, foi oferecido ao clube catalão por 13 milhões de euros, segundo o jornal “AS”, o negócio não deve sair

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 3 (AFI) – Nesta quinta-feira, o atacante de 20 anos, Yuri Alberto, do Internacional foi oferecido ao Barcelona por 13 milhões de Euros (cerca de 80 milhões de reais).

De acordo com o Jornal esportivo espanhol “AS”, as chances do negócio acontecer são pequenas, visto as últimas transações de brasileiros “desconhecidos” para o clube. Caso de Matheus, que nem sequer foi apresentado pelo clube e atuou apenas por 17 minutos em sua passagem.

Yuri Alberto, no Internacional – Foto: Divulgação / Instagram

FINANÇAS EM VERMELHO



De acordo com o balanço financeiro do clube de 2020, o Inter fechou o ano com déficit de R$90 milhões, o maior de sua história. Um dos clubes de recuperação financeira é justamente a venda de jogadores. O Inter projeta receber R$ 90 milhões com negociações na temporada.

PRÓXIMA PARTIDA



O próximo compromisso do Inter é nesta noite de quinta-feira, às 19h, contra o Vitória, em Salvador, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.