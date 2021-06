Zagueiro rescinde com o Goiás e fica livre para assinar com a Ponte

Brasileiro

Série B: Fábio Sanches rescinde com o Goiás e fica livre para assinar com a Ponte



Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – A Ponte Preta deverá anunciar nos próximos dias a chegada do zagueiro Fábio Sanches (foto abaixo) como reforço para o Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o jogador já rescindiu com o Goiás e está livre para assinar com o time campineiro.

Jogador e clube vinham discutindo acordo pela rescisão nos últimos dias, até que nesta quinta-feira foi publicada a rescisão do seu Contrato de Trabalho no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

Fábio Sanches está apalavrado com a Ponte Preta e já é considerado atleta da Macaca para o segundo semestre.

No Goiás desde 2017, Fábio Sanches tem mais de 100 partidas realizadas com a camisa esmeraldina, mas perdeu espaço nesta temporada. Foram apenas seis jogos, sendo o último deles no dia 11 de abril.

Natural de São José dos Campos-SP, Fábio Sanches passou por Mogi Mirim, América-RN, ASA, Paysandu, Atlético Sorocaba, XV de Piracicaba e Avaí antes de chegar ao Goiás.

Ainda sem o zagueiro, a Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19 horas, em São Luís, no Maranhão. A Macaca é apenas a 13ª colocada com um ponto conquistado.