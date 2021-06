Inglês

Zagueiro Thiago Silva renova contrato com o Chelsea até junho de 2022



Diretora do clube elogiou o brasileiro ressaltando sua importância no time: ” um jogador de classe mundial”

Campinas, SP, 4 (AFI) – Após conquistar a Liga dos Campeões e se provar (de novo) um dos grandes zagueiros do futebol mundial, Thiago Silva teve seu contrato renovado com o Chelsea por mais um ano.

O novo vínculo será válido até o final da temporada 2021/22, ou seja, o zagueiro vai jogar toda a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês e as Copas Nacionais.

Thiago Silva atuando na Liga dos Campeões – Foto: Reprodução / Instagram

QUE MORAL



Marina Granovskaia, diretora do clube exaltou, no site do Chelsea, a importância do zagueiro para a equipe londrina.

“Quando trouxemos Thiago Silva no verão passado, sabíamos que estávamos adicionando um jogador de classe mundial ao time. Thiago mostrou devidamente a todos no Chelsea a sua imensa qualidade ao longo desta temporada e teve uma grande influência para nós dentro e fora do campo”, disse.

CHAMA TÍTULO

A diretora ainda disse que quando adquiriu o zagueiro de 36 anos do PSG, a expectativa era de que ele acrescentasse troféus a galeria do clube.

“Dissemos quando ele assinou que esperávamos que Thiago acrescentasse novos troféus à sua lista impressionante de conquistas, e ele fez exatamente isso com nosso sucesso na Liga dos Campeões no último fim de semana. Agora esperamos que ele continue exatamente da mesma maneira no próximo ano”, finalizou.