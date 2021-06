Zé Vaqueiro, um dos grandes nomes do ritmo piseiro no Brasil, irá realizar uma live de São João nesta sexta, dia 11 de junho, às 21h. O show será transmitido através do Youtube do Assaí Atacadista.

Durante a live, o público irá curtir os grandes sucessos do cantor , como”Cadê o Amor”, “A Recaída” e “Você Conta ou Eu Conto”.