Zenit sobe proposta para R$ 93 milhões e pode tirar Claudinho do RB

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 03 (AFI) – Claudinho pode estar de saída do Red Bull Bragantino. O meia, hoje também da seleção brasileira, recebeu uma nova proposta do Zenit, da Rússia, que gira na casa dos R$ 93 milhões, mais bônus por metas estipuladas. A oferta balançou o jogador e o próprio clube e a venda pode ser definida muito em breve.

Por ser franquia, o Red Bull Bragantino não deve liberar tão facilmente o seu destaque para um time que não é do ‘seu grupo’. Claudinho renovou contrato até 2024. Salário e multa rescisória não tratados em sigilo pela ‘Linguiça Voadora’.

O jogador ainda chamou atenção de outros clubes da Europa, a exemplo do Sporting. Vale lembrar que uma ida para Rússia pode complicar os planos do atleta com a seleção brasileira.

Claudinho tem 24 anos e foi revelado pelo Corinthians. Passou por Santo André, Ponte Preta, Red Bull Brasil, Oeste, até chegar no Bragantino em 2019, quando foi um dos destaques da conquista da Série B. Vem sendo muito importante para o crescimento da equipe. No ano passado, foi eleito craque do Brasileirão.