​Jorginho pede por reforços e tenta achar um camisa 10 para o Cuiabá

Cuiabá, MT, 15 (AFI) – Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá trabalha para reforçar o seu elenco para lutar pela permanência na competição. O técnico Jorginho revelou que a busca é por uma camisa 10, posição bem escassa hoje no futebol nacional e mundial.

“Temos feito um trabalho em conjunto entre comissão técnica e diretoria. Temos algumas limitações financeiras. Não é simples você encontrar um meia que seja intenso, que tenha qualidade, é finalizador, bom de bola parada. Quando a gente pensa nesse jogador, vemos que está em falta até na seleção brasileira. É uma questão de oportunidade de mercado. Quem sabe não temos uma decisão sobre essa contratação nos próximos dias. Nas outras posições, estamos tentando encontrar opções que encaixem nas nossas necessidades, pois temos um elenco bem enxuto”, falou o treinador.

Jorginho revelou a necessidade de reforços no Cuiabá

Jorginho afirmou também que vem tentando encontrar soluções dentro do próprio plantel. O treinador tem improvisado em alguns setores e tem escolhido alguns atletas para jogar como meia armador.

“A respeito do meia, é uma realidade, temos buscado por esse jogador. Até porque não sabemos quando um jogador vai machucar, cansar ou até não se sente tão à vontade, como no caso do Clayson. Temos que ter outra opção”, completou.

BRASILEIRÃO

Em nove jogos disputados, o Cuiabá somou seis pontos, seis empates e três derrotas. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o América, com nove.

Curiosamente, o próprio adversário do Cuiabá é a Chapecoense, que também não venceu ainda. O duelo será no domingo, às 11h, na Arena Condá.