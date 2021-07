Secretário Gutto Beltrão fala sobre os avanços da Educação em Piaçabuçu

O Secretário de Educação de Piaçabuçu, Gutto Beltrão, foi o entrevistado do Professor Melo, no último sábado (24/07), na Rádio Melodia FM (87,9 Mhz), sediada no Distrito do Pontal do Peba em Piaçabuçu.

Durante o bate papo com o entrevistador, Gutto discorreu sobre os avanços alcançados no governo do Prefeito Djalma Beltrão, destacando a entrega dos kits de material didático como também de alimentação, aos estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino. Os kits alimentação foi de tamanha importância diante das circunstâncias ocasionadas pela pandemia à inúmeras famílias piaçabuçuenses.

O secretário que vem mantendo uma linha permanente de diálogo com os colaboradores da pasta administrativa e professores da rede, tem mostrado no dia a dia, que disposição para encarar os desafios e de forma coletiva buscar as soluções é o caminho para as conquistas de qualquer governo.