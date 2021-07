23 estados brasileiros devem retomar aulas presenciais em agosto

Levantamento feito pelo Jornal da Globo aponta que apenas 10 estados brasileiros já permitiram a oferta de aulas presenciais em suas escolas. No entanto, em agosto, 23 estados já devem oferecer o ensino presencial nas redes públicas.

Os estados do Amazonas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins já deram autorização para a volta às aulas presenciais nas escolas municipais.

O levantamento aponta ainda que 12 entre os estados que ainda não autorizaram as aulas presencias nas escolas têm datas de retomada previstas para o próximo mês. O Distrito Federal também definiu a reabertura das escolas para agosto. Roraima é o único estado cuja retomada ainda não tem data definida.

Já a Paraíba e o Acre definiram a volta às aulas presenciais para setembro, quando os docentes e os demais profissionais da área da educação estiverem imunizados, ou seja, após os professores receberem a segunda dose da vacina.

A retomada das aulas será diferente em cada estado pois deve ser feita de acordo com as regras estabelecidas pelos governos locais. Desse modo, há estados que irão retomar as aulas de forma gradual e por meio do ensino híbrido, que mescla aulas presenciais e aulas on-line.

Há ainda estados que definiram que os alunos devem retornar às salas de aula obrigatoriamente, enquanto outros estados, como São Paulo por exemplo, dão a opção de escolha para as famílias. Em São Paulo, o governo permitiu aulas com 100% da capacidade de alunos por sala. Já os estados de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Sergipe, Alagoas e Amazonas devem receber apenas 50% dos alunos nas salas de aula.

