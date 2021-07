35 milhões de clientes terão aumento no limite de crédito

O Nubank anunciou nesta quinta-feira (29) uma novidade para seus clientes. Trata-se do aumento de limites de crédito para 35 milhões de pessoas. Serão cerca de R$ 26 bilhões de reais liberados ao longo de um ano, que já tem data de início marcada para agosto, com 3 milhões de beneficiados nesta primeira leva.

A previsão do Nubank é de que até o fim de 2021 pelo menos 10 milhões de clientes tenham seus limites ampliados. Isso tudo se tornou possível devido ao projeto de uma pesquisa que levou anos de estudos e testes para ser concluído, chegando a um modelo inédito de crédito.

A respeito disso, o diretor de Ciências de Dados do Nubank, Jacob Sisk comentou que: “No Nubank sempre tomamos as decisões colocando nossos clientes no centro e o aumento limite do crédito sempre foi uma reivindicação importante.”

O aumento do limite de crédito é algo que permite as pessoas reorganizarem suas vidas financeiras solucionando problemas, além de promover o giro de capital em suas regiões. Porém, no Brasil, com baixos índices de educação financeira, um limite em excesso pode levar ao endividamento, por isso foram necessários tantos anos de pesquisa para encontrar um novo método que tornou isso possível.

Aumento de limite e educação financeira

Possuir um limite de crédito e ter uma educação financeira, são duas coisas que caminham juntas a fim de se evitarem endividamentos desnecessários. Com isso em vista, o Nubank busca promover uma educação financeira apresentando conteúdos mais simples de serem entendidos, disponíveis até para quem não é cliente.

Diante disso, segundo o próprio Nubank: “Ao longo de 2020, cerca de 50 milhões de pessoas leram nosso blog, um canal que, além de dividir novidades sobre os produtos Nubank, também traz informações para ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com dinheiro”. Neste mesmo período, cerca de 6,5 milhões de pessoas acessaram os vídeos no Youtube disponibilizados pela empresa.

Vale ressaltar que no ano de 2019, milhares de brasileiros que não conseguiam aprovação para ter um cartão de crédito devido ao nome sujo, foram ajudados pelo Nubank. O banco ofereceu limites de crédito mais baixos que permitiam que essas pessoas construíssem um histórico de crédito.

Modernização gerada pelo Nubank

Diante do nascimento simplório do Nubank, a empresa conseguiu se destacar no cenário de bancos convencionais brasileiros, atraindo inclusive, diversos concorrentes no mercado, de forma que até mesmo alguns destes bancos convencionais se viram diante do dilema da modernização.

Com isso, começaram a surgir novos bancos digitais aprovados pelo Banco Central (BC) , como o Next, o Banco Inter, o C6 Bank, cada um com um foco diferente, mas sempre seguindo o exemplo do Nubank em relação às tarifas, pois grande parte desses novos bancos também possuem transações e anuidade de cartões isentas de tarifas.

Tudo isso se resume ao controle financeiro que o Nubank proporcionou aos seus clientes ao longo dos anos. De forma simples e sem burocracias, o banco digital conseguiu trazer funcionalidades já conhecidas aos clientes.

Além disso, o Nubank revolucionou o mercado brasileiro ao ser um exemplo de facilidade e preocupação com os usuários. Desta maneira, brilharam-se os olhos até mesmo de grandes bancos já consolidados. Esse fato vem ao encontro do aumento da concorrência do setor bancário, no qual o Nubank acabou participando.