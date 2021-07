4 de Julho-PI 4 x 0 Paragominas-PA – Gavião Colorado goleia e assume a liderança

Piripiri, PI, 24 – (AFI) – Neste sábado, em partida válida pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o 4 de Julho-PI recebeu o Paragominas-PA e não tomou conhecimento da equipe paraense, goleando por 4 a 0 no estádio Helvídio Nunes de Barros, em Piripiri.

Com a vitória, o Gavião Colorado assumiu a liderança do Grupo A2 com 17 pontos, já o Paragominas se manteve na quarta colocação com nove pontos.

O JOGO

O time de Piripiri começou o jogo melhor e buscando o gol desde o início. Até que aos 6 minutos da primeira etapa o atacante Alex Mineiro abriu o marcador. Mesmo com o gol, o Gavião Colorado continuou pressionando e não abrindo mão do ataque, deixando o Paragominas sem reação. Mas o placar continuou 1 a 0 até a segunda etapa.

Durante o segundo tempo o 4 de Julho continuou com a pressão mas não conseguia furar a defesa paraense. Até que nos quinze minutos finais o conseguiram ampliar o placar, aproveitando as oportunidades finais e podendo aumentar o saldo de gols.

PRÓXIMOS JOGOS

O Paragominas vai receber o Palmas no dia 1 de agosto às 16h, em partida válida pela nona rodada da Série D. O 4 de Julho tem mais um confronto difícil contra Moto Clube no dia 31 de Julho as 15h30