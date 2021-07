4 dicas para melhorar a qualidade do trabalho remoto

Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, muitos profissionais tiveram que se adaptar ao trabalho remoto e essa realidade para muitos deles ainda está longe de acabar.

Segundo um pesquisa realizada pela FIA Employee Experience (FEEx), 90% das 213 empresas entrevistadas aderiram o home office como alternativa para a rotina de trabalho.

Contudo, para manter a qualidade, equilíbrio e rendimento é fundamental que os profissionais tenham um espaço adequado, ferramentas de qualidade e hábitos que organizem suas tarefas profissionais.

Se você quer ficar por dentro de dicas de como melhorar a qualidade do trabalho remoto, continue no artigo e saiba mais sobre!

Dicas para melhorar a qualidade no trabalho remoto

Veja abaixo 5 dicas para melhorar a qualidade no trabalho remoto!

Arrume o espaço de trabalho

Estar concentrado durante o home office é fundamental. Criar um ambiente de trabalho pode parecer uma dica simples, mas é essencial.

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Robert Half em 2020, um em cada cinco brasileiros afirmam que o maior desafio do home office é lidar com as distrações causadas por outras pessoas da casa.

Desse modo, definir bem o ambiente conscientiza todos do momento de trabalho em que cada um se encontra, além de tornar a rotina profissional mais agradável e trazer a sensação de escritório para o novo ambiente.

Ergonomia e bem-estar

Outro ponto importante é pensar na ergonomia das ferramentas que você utiliza durante o trabalho.

Ter almofadas de teclado ou mouse, cadeiras confortáveis e mesas com a altura ideal colaboram para o bem-estar do profissional e beneficiam a saúde física ao longo do tempo.

Monte um cronograma

Além da organização do espaço, listar as tarefas que precisam ser feitas durante o dia é importante para otimizar o tempo.

Entender quais demandas precisam ser entregues no trabalho e não misturar com as atividades pessoas, otimiza o tempo e a entrega das tarefas profissionais.

Além disso, entender quais tarefas devem entrar em cada dia da semana prepara a agenda para o surgimento de qualquer imprevisto.

Entender o horário do home office

Estabelecer um horário exclusivo para o trabalho ajuda a criar uma rotina mais eficiente, além de entender como as demandas podem ser atendidas.

Não misturar tarefas pessoais com profissionais, respeitar horários de almoço e pausas e o momento de encerrar o expediente é o ideal para que o tempo dedicado ao trabalho remoto seja otimizado.

E então, gostou da matéria?