4 fatores que comprometem os estudos

A pandemia chegou de surpresa e impôs a todos nós condições desafiadoras de estudo e trabalho. Se estudar em grupo parecia complicado, se concentrar em casa durante horas de aula remota pode ser igualmente difícil. Por isso, criamos uma lista com algumas distrações que comprometem os estudos e como fugir delas.

1. Exposição a estímulos

No ambiente familiar há muitos fatores que podem dificultar a concentração. Diálogos entre vizinhos, músicas, animais de estimação brincando, etc. Nesses casos, o importante a se fazer é tentar reduzir ao máximo a exposição a esses estímulos. O celular também pode ser um grande vilão na hora dos estudos. Por isso, bloqueie notificações ou desligue o aparelho nessas ocasiões. Assim, será mais fácil manter o foco.

2. Ausência de uma programação bem definida

Ter uma rotina fora de casa exige mais disciplina e organização pessoal. Por outro lado, quando estamos estudando sozinhos temos a tendência de dispersar as atividades. Portanto, é fundamental definir horários e metas, e aprender a respeitá-los. A disciplina é indispensável para quem deseja garantir o aprendizado de modo completo.

3. Procrastinação

Outro aspecto que compromete o foco é o mau hábito de procrastinar as demandas. Nesse sentido, a dica é ter uma agenda e registrar nela todas as atividades que precisa cumprir no dia. Além disso, definir pequenos intervalos pode ajudar a evitar o cansaço e a vontade de deixar as atividades para depois.

4. Falta de estrutura

Infelizmente, não são todos os que possuem condições para manter uma estrutura adequada a trabalho ou estudo remoto. A falta dos equipamentos corretos pode levar a dores na coluna e outros problemas de saúde que comprometem o bem estar e a qualidade do serviço.

