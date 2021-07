4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 é concluída para a modalidade digital 

Confira o calendário da 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para a disponibilidade digital e para a disponibilidade física. Saiba mais!

4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: nesta data recebem os nascidos em dezembro

A 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 é concluída hoje. Sendo assim, nesta data recebem os nascidos em dezembro, no que diz respeito à modalidade digital.

Confira o calendário completo da 4ª parcela para a disponibilidade digital e para a disponibilidade física. Ou seja, para a movimentação via app Caixa Tem e para o saque do valor em espécie.

4ª parcela – crédito em poupança social digital (app Caixa Tem)

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade online Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Disponibilidade física – 4ª parcela – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Programa Bolsa Família

Já o programa Bolsa Família não é alterado quando ocorrem adiantamentos das parcelas por parte do governo. Sendo assim, o calendário do programa permanece o mesmo. Confira a seguir:

Calendário do Auxílio Emergencial – 4ª parcela para os beneficiários do Programa Bolsa Família

Número final do NIS e a data de pagamento

1 19 de julho

2 20 de julho

Você Pode Gostar Também:

3 21 de julho

4 22 de julho

5 23 de julho

6 26 de julho

7 27 de julho

8 28 de julho

9 29 de julho

0 30 de julho

Dataprev, Ministério da Cidadania e CEF

Confira abaixo o papel de cada ente quanto ao Auxílio Emergencial 2021

• Dataprev: Avalia se o cidadão cumpre todos os requisitos e informa o valor a ser pago.

• Ministério da Cidadania: Coordena a operação e disponibiliza para a CAIXA a relação de pessoas beneficiadas e valores a serem pagos.

• CAIXA: Realiza o crédito nas contas digitais dos beneficiários aprovados pelo Governo Federal.

Atendimento ao cidadão

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br, caso possua dúvidas. Além disso, o Ministério da Cidadania oferece atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria, por meio de formulário eletrônico.

Conforme informações do Governo, os calendários relacionados as próximas parcelas do Auxílio Emergencial 2021 serão enviados aos beneficiários pelo WhatsApp, facilitando a comunicação e minimizando as fake news sobre o benefício.