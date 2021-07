5 bolsas para estudar na Europa: confira!

5 bolsas para estudar na Europa: descubra no artigo!

Muitas pessoas possuem o sonho de estudar na Europa, seja para fazer graduação ou pós-graduação. Se esse é o seu caso, confira cinco bolsas de estudo para financiar a sua estadia no Velho Continente!

Vamos conferir, a seguir, informações importantes sobre essas cinco bolsas selecionadas.

5 bolsas para estudar na Europa: bolsa da Universidade de Bolonha

A Universidade de Bologna (Università di Bologna) oferece bolsas para estudantes internacionais em duas modalidades. A primeira delas, denominada de Unibo Action 1, oferece aos estudantes a cobertura total das taxas da mensalidade.

A segunda, por sua vez, é denominada de Unibo Action 2 e fornece um auxílio anual de 11 mil euros por ano.

As duas bolsas estão disponíveis para cursos de graduação e para cursos de mestrado.

5 bolsas para estudar na Europa: bolsa da Universidade de Oxford

A Universidade de Oxford (University of Oxford), uma das melhores universidades do mundo, oferece bolsas para cursos de pós-graduação.

O programa é denominado de Claredon Fund Scholarship e oferece 130 bolsas de estudo por ano. Essas bolsas financiam 100% dos custos da universidade e são válidas para todos os cursos de mestrado e de doutorado.

Para se candidatar e disputar uma dessas bolsas, basta aplicar para o seu curso na instituição britânica: automaticamente você já estará concorrendo às scholarships.

5 bolsas para estudar na Europa: bolsas para estudar em Paris

Se você sempre quis estudar no Sciences Po, em Paris, essa oportunidade é para você!

As bolsas Emile Boutmy são voltadas para alunos de graduação e mestrado, que possuam um histórico acadêmico de excelência e que passem por dificuldades financeiras.

Para se candidatar à bolsa é necessário informar o seu interesse na seção de informações financeiras da candidatura para o Sciences Po.

5 bolsas para estudar na Europa: bolsas para estudar na França

O Eiffel Scholarship Program of Excellence fornece bolsas para estudantes de pós-graduação que se interessem por um mestrado ou um doutorado na França.

Para o mestrado, a Bolsa Eiffel oferece um auxílio no valor de 1181 euros. A bolsa pode financiar os seus estudos por até 3 anos.

Já ara aqueles que desejam fazer o doutorado, o programa oferece bolsas de 1400 euros mensais por, no máximo, 1 ano.

5 bolsas para estudar na Europa: bolsas para estudar na Holanda

O programa Holland Scholarship é patrocinado pelo governo da Holanda e oferece bolsas de estudo para estudantes internacionais. As bolsas são válidas para cursos de graduação e mestrado.

As bolsas fornecem um valor de 5 mil euros aos alunos selecionados e podem durar por até um ano. Ainda, as bolsas de estudo são válidas apenas para algumas instituições de ensino da Holanda. Dessa forma, é muito importante que você descubra se a sua universidade de interesse possui convênio com esse programa.