5 dicas de podcasts para estudar atualidades

Com o avanço da tecnologia, muitas ferramentas novas foram incorporadas aos estudos. Os podcasts podem ser vistos dessa forma. Eles surgiram como uma alternativa dinâmica para colocar em pauta e discutir diversos temas. Introduzir essa ferramenta na sua rotina de estudos com certeza vai turbinar o seu processo de aprendizagem.

Os programas são gravados em episódios de curta ou longa duração e lançados periodicamente. De modo geral, o conteúdo fica disponível em sites ou aplicativos e, por isso, é fácil de acessar em qualquer lugar. Confira agora uma lista com algumas dicas de podcasts que podem ser úteis para os seus estudos.

Dicas de podcasts para estudar

Ciência USP

Esse podcast é quinzenal e traz as últimas notícias sobre ciência no Brasil e no mundo. Além disso, o programa apresenta debates, entrevistas e divulga pesquisas que estão sendo desenvolvidas no momento. Por isso, é uma ótima opção para ficar por dentro do que acontece no mundo científico.

Brasil Latino

Os episódios desse podcasts tratam sobre os assuntos de interesse na América Latina. Desse modo, os temas variam entre política, economia, cultura, religião e saúde. Por meio da opinião de especialistas, o ouvinte fica por dentro de reflexões pertinentes acerca da sociedade.

Momento Sociedade

Esse programa é uma ótima opção para quem precisa ampliar o repertório e escrever melhor. Isso porque os entrevistadores trazem um profissional com uma proposta de solução para cada problemática apresentada e debatida. Nesse sentido, o foco são temas que estão em alta na sociedade e podem ser tema de redação no vestibular.

Pílula Farmacêutica

Direcionado ao público que se interessa por saúde, esse podcast atua como um tradutor de expressões para quem não é especialista da área. O objetivo é explicar os conceitos e os termos do vocabulário médico de modo simples e direto, ou seja, visa facilitar a compreensão dos temas.

