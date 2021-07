5 dicas para escolher o curso de graduação ideal para você

Escolher um curso de graduação não é uma decisão fácil. Geralmente, os estudantes começam a pensar em qual área se aprofundar ainda no ensino médio. No entanto, há aqueles que têm maior dificuldade em fazer essa escolha.

A escolha de uma área para seguir os estudos no ensino superior é de fato muito importante pois determina a área de atuação profissional no futuro. O curso de graduação prepara o estudante para exercer uma dada profissão, por isso, deve ser escolhido com cuidado.

Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas dicas de como escolher o curso ideal para você. Confira abaixo!

Analise as suas habilidades

Em primeiro lugar, avalie as suas habilidades e trace o seu perfil. Isso pode parecer complicado, mas é simples de fazer. Você só precisa refletir sobre o que você gosta de fazer no seu dia a dia, avaliar as suas habilidades, se você escreve bem ou desenha bem, por exemplo. Reflita sobre as coisas sobre as quais gosta de aprender e, assim, a sua escolha será mais simples. O ideal é escolher um curso com o qual o seu perfil combine.

Delimite as áreas com as quais se identifica

Além de traçar um perfil pensando nos seus gostos e habilidades, analise quais áreas mais chamam a sua atenção. Reflita sobe quais matérias na escola você manda bem, gosta de estudar ou mesmo tem facilidade para conseguir boas notas. A sua relação com as matérias da escola é muito importante para pensar em qual área seguir profissionalmente.

Pesquise sobre as profissões

Após seguir as dicas anteriores, você já terá delimitado bastante o rol de profissões no qual gostaria de atuar. Liste as áreas e as profissões com as quais você mais se identifica e inicie uma pesquisa sobre o dia a dia de um profissional da área. É preciso saber qual é o papel desse profissional, em que tipo de ambiente ele trabalha, quais são os prós e os contras da profissão, entre outros detalhes. O ideal é conversar com pessoas que já atuam na área, pois elas trarão uma visão real baseadas em suas experiências.

Considere o salário e o mercado de trabalho

Além de avaliar o que você ama fazer, é crucial considerar também o retorno financeiro que o curso poderá trazer posteriormente. Não vale a pena se formar em uma área na qual não poderá atuar porque a remuneração é muito baixa, por exemplo. Por isso, é interessante pesquisar a faixa salarial das profissões nas quais você gostaria de atuar. Avalie também a demanda do mercado de trabalho.

Analise a grade curricular dos cursos pretendidos

Por fim, pesquise sobre a grade curricular dos cursos. É interessante saber com antecedência quais matérias você terá que fazer durante a graduação. Escolher um curso ideal exige uma pesquisa mais aprofundada sobre as áreas, para evitar surpresas desagradáveis depois do vestibular.

