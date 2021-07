6,5 mil vagas: estão abertas inscrições para cursos técnicos de nível médio na Bahia

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) anunciou, nesta quarta-feira (21), a abertura de 6.510 vagas para cursos técnicos de nível médio. As oportunidades são para 47 municípios baianos. Os cursos são voltados às pessoas que concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e as inscrições seguem até o dia 1° de agosto.

Os interessados devem se inscrever através do portal. Veja aqui o edital completo.

Com o processo de inscrição finalizado, será realizado um sorteio no dia 3 de agosto. A transmissão será ao vivo, através do canal oficial da SEC no Youtube. Os candidatos aprovados devem realizar as matrículas entre os dia 4 e 6 de agosto, na sede da unidade escolar que foi contemplado.

Outras informações e esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem encaminhar um e-mail para: suprot.regulacao@enova.educacao.ba.gov.br.