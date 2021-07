‘7a1day’: Goleada da Alemanha sobre o Brasil na Copa completa 7 anos e agita redes sociais

A goleada histórica da Alemanha sobre o Brasil na Copa de 2014 completa sete anos nesta quinta-feira e não passou despercebida nas redes sociais. A hashtag #7a1day, em alusão ao resultado da partida, se tornou um dos cinco assuntos mais comentados do Twitter, com usuários compartilhando uma série de memes e publicações bem-humoradas.

Após a derrota para os alemães na semifinal da Copa, disputada no estádio do Mineirão, a seleção brasileira virou alvo de piadas no mundo inteiro. Imagens como a do zagueiro David Luiz chorando na saída do gramado enquanto se desculpava com os torcedores continuam lembradas até hoje.